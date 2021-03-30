У англійського футболіста конголезьского походження зупинилося серце прямо на полі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Сьогодні".
Неймовірна історія сталася з Фабрісом Муамбою, який не встиг завоювати хоча б один трофей у своїй короткій кар'єрі футболіста, але йому вдалося буквально перемогти смерть. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
"Я не думав, що ти коли-небудь знову прокинешся, приятелю. Ніхто не думав", - говорив йому лікар.
Так, 17 березня 2012 року у Муамба зупинилося серце на 41-й хвилині матчу чвертьфіналу Кубка Англії між Болтоном і Тоттенхемом.
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"Мій зір почав сильно розмиватися. У мене двоїлась в очах. А потім вибух нізвідки. І я опинився на траві. Це був останній раз, коли я грав у футбол", - розповів футболіст.
Медики намагались реанімувати гравця за допомогою дефібрилятора прямо на полі, однак ці спроби не увінчалися успіхом, тому гравця відправили в госпіталь. З моменту падіння Муамба і до того, як він прибув до лікарні, пройшло 38 хвилин. У машині швидкої лікарі підтримували його життєво важливі функції протягом всієї поїздки.
До прибуття в медзаклад Муамба отримав 15 розрядів дефібрилятором. В реанімації лікарі ще 40 хвилин намагалися перезавантажити серце гравця і зробили ще 15 розрядів. Через 78 хвилин футболіст дивом повернувся до життя.
Наступні чотири тижні гравець провів в госпіталі.
Через дев'ять років Фабріс зустрівся з колишнім медиком Болтона Джонатаном Тобіна. Він розповів, що ніхто не вірив в порятунок футболіста.
"Ніхто не думав, що ти прокинешся. Ти був мертвий 78 хвилин. Ти - випадок, який буває раз в житті", - прокоментував медик.
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