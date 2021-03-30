Случай, который бывает раз в жизни

У английского футболиста конголезского происхождения остановилось сердце прямо на поле

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".

Невероятная история произошла с Фабрисом Муамбой, который не успел завоевать хотя бы один трофей в своей короткой карьере футболиста, но ему удалось буквально победить смерть. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Я не думал, что ты когда-нибудь снова проснешься, приятель. Никто не думал", - говорил ему врач.

Так, 17 марта 2012 года у Муамба остановилось сердце на 41-й минуте матча четвертьфинала Кубка Англии между Болтоном и Тоттенхэмом.

"Мое зрение начало сильно размываться. У меня двоилась в глазах. А потом взрыв из ниоткуда. И я оказался на траве. Это был последний раз, когда я играл в футбол", - рассказал футболист.

Медики пытались реанимировать игрока с помощью дефибриллятора прямо на поле, однако эти попытки не увенчались успехом, поэтому игрока отправили в госпиталь. С момента падения Муамба и до того, как он прибыл в больницу, прошло 38 минут. В машине скорой врачи поддерживали его жизненно важные функции на протяжении всей поездки.

До прибытия в медучреждение Муамба получил 15 разрядов дефибриллятором. В реанимации врачи еще 40 минут пытались перезагрузить сердце игрока и сделали еще 15 разрядов. Через 78 минут футболист чудом вернулся к жизни.

Следующие четыре недели игрок провел в госпитале.

Через девять лет Фабрис встретился с бывшим медиком Болтона Джонатаном Тобина. Он рассказал, что никто не верил в спасение футболиста.

"Никто не думал, что ты проснешься. Ты был мертв 78 минут. Ты - случай, который бывает раз в жизни", - прокомментировал медик.

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