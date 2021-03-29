На нафтопереробному заводі (НПЗ) Pertamina Balongan в Індонезії прогримів вибух, слідом за яким спалахнула масштабна пожежа

Завод Balongan Державної компанії Pertamina є одним з найбільших НПЗ в країні. В результаті НП є постраждалі.

"На нафтопереробному заводі Pertamina Balongan стався інцидент, який викликав пожежу (...) 29 березня 2021 року, що почався близько 00:45", - повідомила державна нафтогазова компанія Pertamina на своєму сайті.

Державна нафтогазова компанія Pertamina на своєму сайті уточнила, що причина інциденту поки невідома, але в момент вибуху йшла злива з блискавками.

"Коли стався цей інцидент, що проходили повз чотири жителі отримали опіки і були негайно направлені в реанімацію...",- йдеться в заяві.

При цьому, як повідомляють місцеві ЗМІ, в результаті НП постраждало 28 осіб. П'ятеро з них у важкому стані з сильними опіками, у решти легкі травми.

PT Pertamina RU VI Balongan oil refinery, Indramayu Regency, West Java, caught fire at around 01.30 WIB. The fire and explosion of the refinery were thought to have been caused by lightning.

Pray for #indramayu pic.twitter.com/K4lVt5MKnz — Zilla (@Zilla38892029) March 28, 2021

Рятувальникам поки не вдалося погасити загоряння на заводі. На місці працюють сотні пожежних машин, проте масштаб пожежі збільшується. Місцева влада перекрила дорогу до заводу, евакуювала близько тисячі жителів. Місцевих жителів просять зберігати спокій і триматися подалі від місця події.

Area kilang minyak Pertamina di Balongan, Jawa Barat terbakar, Senin (29/3) dini hari. Suara keras ledakan juga sempat terdengar



🎥 @indramayuterkini pic.twitter.com/WYXvAhcZKM — punapibali (@punapibali) March 28, 2021

НП потрапила на відео. Кадри публікують в мережі, що відбувається порівнюють з пеклом.

За словами очевидців, вогонь було видно на відстані п'яти кілометрів.

Stay safe semua yang di deket lokasi kebakaran pertamina balongan indramayu pic.twitter.com/mnNCNtVYWO — Bang Binx (@bintangghf) March 28, 2021

Раніше місцеві ЗМІ повідомили про масштабний вибух, що стався на нафтопереробному заводі в Індонезії, який викликав сильну пожежу і евакуацію прилеглих будинків.

Вибух стався на нафтопереробному заводі Балонган в районі Індрамаю в провінції Західна Ява.

Нагадавши, масштабна пожежа охопила завод:десятки рятувальників підняті по тривозі, відео.

Як повідомляла Politeka, потужний вибух стався на хімзаводі, отрута рознесла на кілометри: кадри НП і термінова Заява медиків.

Також Politeka писала, що потужний вибух прогримів на заводі в Росії: "сталося загоряння і...", перші подробиці трагедії.