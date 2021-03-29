На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina Balongan в Индонезии прогремел взрыв, вслед за которым вспыхнул масштабный пожар
Завод Balongan государственной компании Pertamina является одним из крупнейших НПЗ в стране. В результате ЧП есть пострадавшие.
"На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina Balongan произошел инцидент, который вызвал пожар (...) 29 марта 2021 года, начавшийся около 00:45", - сообщила государственная нефтегазовая компания Pertamina на своем сайте.
Государственная нефтегазовая компания Pertamina на своем сайте уточнила, что причина инцидента пока неизвестна, но в момент взрыва шел ливень с молниями.
"Когда произошел этот инцидент, проходившие мимо четыре жителя получили ожоги и были немедленно направлены в реанимацию...", - говорится в заявлении.
При этом, как сообщают местные СМИ, в результате ЧП пострадало 28 человек. Пятеро из них в тяжёлом состоянии с сильными ожогами, у остальных легкие травмы.
Спасателям пока не удалось погасить возгорание на заводе. На месте работают сотни пожарных машин, однако масштаб пожара увеличивается. Местные власти перекрыли дорогу к заводу, эвакуировали около тысячи жителей. Местных жителей просят сохранять спокойствие и держаться подальше от места происшествия.
ЧП попало на видео. Кадры публикуют в Сети, происходящее сравнивают с адом.
По словам очевидцев, огонь был виден на расстоянии пяти километров.
Ранее местные СМИ сообщили о масштабном взрыве, произошедшем на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии, который вызвал сильный пожар и эвакуацию близлежащих домов.
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Балонган в районе Индрамаю в провинции Западная Ява.
Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнесло на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.
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