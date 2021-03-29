На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina Balongan в Индонезии прогремел взрыв, вслед за которым вспыхнул масштабный пожар

Завод Balongan государственной компании Pertamina является одним из крупнейших НПЗ в стране. В результате ЧП есть пострадавшие.

"На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina Balongan произошел инцидент, который вызвал пожар (...) 29 марта 2021 года, начавшийся около 00:45", - сообщила государственная нефтегазовая компания Pertamina на своем сайте.

Государственная нефтегазовая компания Pertamina на своем сайте уточнила, что причина инцидента пока неизвестна, но в момент взрыва шел ливень с молниями.

"Когда произошел этот инцидент, проходившие мимо четыре жителя получили ожоги и были немедленно направлены в реанимацию...", - говорится в заявлении.

При этом, как сообщают местные СМИ, в результате ЧП пострадало 28 человек. Пятеро из них в тяжёлом состоянии с сильными ожогами, у остальных легкие травмы.

PT Pertamina RU VI Balongan oil refinery, Indramayu Regency, West Java, caught fire at around 01.30 WIB. The fire and explosion of the refinery were thought to have been caused by lightning.

Pray for #indramayu pic.twitter.com/K4lVt5MKnz — Zilla (@Zilla38892029) March 28, 2021

Спасателям пока не удалось погасить возгорание на заводе. На месте работают сотни пожарных машин, однако масштаб пожара увеличивается. Местные власти перекрыли дорогу к заводу, эвакуировали около тысячи жителей. Местных жителей просят сохранять спокойствие и держаться подальше от места происшествия.

Area kilang minyak Pertamina di Balongan, Jawa Barat terbakar, Senin (29/3) dini hari. Suara keras ledakan juga sempat terdengar



🎥 @indramayuterkini pic.twitter.com/WYXvAhcZKM — punapibali (@punapibali) March 28, 2021

ЧП попало на видео. Кадры публикуют в Сети, происходящее сравнивают с адом.

По словам очевидцев, огонь был виден на расстоянии пяти километров.

Stay safe semua yang di deket lokasi kebakaran pertamina balongan indramayu pic.twitter.com/mnNCNtVYWO — Bang Binx (@bintangghf) March 28, 2021

Ранее местные СМИ сообщили о масштабном взрыве, произошедшем на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии, который вызвал сильный пожар и эвакуацию близлежащих домов.

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Балонган в районе Индрамаю в провинции Западная Ява.

Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнесло на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на заводе в России: "Произошло возгорание и...", первые подробности трагедии.