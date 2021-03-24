На Закарпатті розгорілася масштабна пожежа в будинках, побудованих для переселенців

Серйозна НП сталася в середу, 24 березня, в закарпатському селі Теребля. Там вогонь охопив два багатоквартирних будинки ЖК Солотвинський.

Як розповіли співробітники ДСНС, вони отримали повідомлення про загоряння о 15:06. До місця події було направлено 6 одиниць пожежної техніки та понад 30 пожежників.

За попередньою оцінкою, площа пожежі склала 1200 кв.м. При цьому, про постраждалих не повідомляється.

Судячи з кадрів з місця події, вогонь охопив дерев'яні двоповерхові будинки з обшивкою.

При цьому, Телеграм-канал PavlovskyNews уточнює, що будинки були побудовані за державний рахунок і призначалися для переселенців з Солотвино, звідки вивозять людей через карстові провали.

Всього в селі побудували 8 багатоквартирних будинків і 17 приватних будівель. Вартість цього проекту склала 120 мільйонів гривень.

Раніше масштабна пожежа спалахнула в одному з житлових будинків Києва. Займання сталося на даху будинку за адресою Саксаганського, 38. Під час НП над будівлею піднявся стовп густого диму.

Вогонь поширювався так швидко, що незабаром охопив весь дах.

Також столичні джерела нагадали, що за цією адресою три роки тому вже була пожежа, і тоді загинуло кілька пожежників.

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