В Закарпатье разгорелся масштабный пожар в домах, построенных для переселенцев

Серьезное ЧП произошло в среду, 24 марта, в закарпатском селе Теребля. Там огонь охватил два многоквартирных дома ЖК Солотвинский.

Как рассказали сотрудники ГСЧС, они получили сообщение о возгорании в 15:06. К месту происшествия были направлены 6 единиц пожарной техники и более 30 пожарных.

По предварительной оценке, площадь пожара составила 1200 кв. м. При этом, о пострадавших не сообщается.

Судя по кадрам с места происшествия, огонь охватил деревянные двухэтажные дома с обшивкой.

При этом, Телеграм-канал PavlovskyNews уточняет, что дома были построены за государственный счет и предназначались для переселенцев из Солотвино, откуда вывозят людей из-за карстовых провалов.

Всего в селе построили 8 многоквартирных домов и 17 частных зданий. Стоимость этого проекта составила 120 миллионов гривен.

Ранее масштабный пожар вспыхнул в одном из жилых домов Киева. Возгорание произошло на крыше дома по адресу Саксаганского, 38. Во время ЧП над зданием поднялся столб густого дыма.

Огонь распространялся так быстро, что в скором времени охватил всю крышу.

Также столичные источники напомнили, что по этому адресу три года назад уже был пожар, и тогда погибло несколько пожарных.

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