В Закарпатье разгорелся масштабный пожар в домах, построенных для переселенцев
Серьезное ЧП произошло в среду, 24 марта, в закарпатском селе Теребля. Там огонь охватил два многоквартирных дома ЖК Солотвинский.
Как рассказали сотрудники ГСЧС, они получили сообщение о возгорании в 15:06. К месту происшествия были направлены 6 единиц пожарной техники и более 30 пожарных.
По предварительной оценке, площадь пожара составила 1200 кв. м. При этом, о пострадавших не сообщается.
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Судя по кадрам с места происшествия, огонь охватил деревянные двухэтажные дома с обшивкой.
При этом, Телеграм-канал PavlovskyNews уточняет, что дома были построены за государственный счет и предназначались для переселенцев из Солотвино, откуда вывозят людей из-за карстовых провалов.
Всего в селе построили 8 многоквартирных домов и 17 частных зданий. Стоимость этого проекта составила 120 миллионов гривен.
Ранее масштабный пожар вспыхнул в одном из жилых домов Киева. Возгорание произошло на крыше дома по адресу Саксаганского, 38. Во время ЧП над зданием поднялся столб густого дыма.
Огонь распространялся так быстро, что в скором времени охватил всю крышу.
Также столичные источники напомнили, что по этому адресу три года назад уже был пожар, и тогда погибло несколько пожарных.
Напомним, масштабный пожар в центре Киева: полыхает здание офиса симфонического оркестра, первые кадры.
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