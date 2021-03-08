Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром, показала себе в гарячому образі

На фото Інна здалася в квітковому купальнику з величезним декольте. Дівчина сиділа в вируючій воді, релаксуючи в джакузі. Зірка доповнила образ золотою прикрасою на підвісці, а погляд відвела від камери, дивлячись на воду. Кадр вийшов досить пікантним і запалюючим, адже модель знає, як зацікавити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Суть життя-знайти самого себе", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили більше сотні лайків і написали коментарі:

"Ух ти"," спокуслива"," Доброго ранку, Інна Гарячковська","Інна ти найкрасивіша чарівна мила леді".



Відомо, що Інна Горячковська є київською моделлю, яка стала Міс Україна плюс-сайз в 2019 році. Дівчина любить подорожувати і брати участь в різних проектах. Модель стала учасницею шоу "Богиня шопінгу", а також здобула перемогу на розважальному проекті "Звана вечеря".

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На новому фото гаряча блондинка попозувала в білій майці і чорних трусиках, виставивши на загальний огляд неосяжне декольте. Щоб надати пікантності знімку Горячковська сіла на білому хутрі. Також, цілком ймовірно, вона виступала в образі кішечки, так як прикрасила своє обличчя.

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