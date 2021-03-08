Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером, показала себя в горячем образе

На фото Инна показалась в цветочном купальнике с огромным декольте. Девушка сидела в бурлящей воде, релаксируя в джакузи. Звезда дополнила образ золотым украшением на подвеске, а взгляд отвела от камеры, глядя на воду. Кадр получился довольно пикантным и зажигающим, ведь модель знает, как заинтересовать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль модели в социальной сети Инстаграм.

"Суть жизни - найти самого себя", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более сотни лайков и написали комментарии:

"Ух ты", "Соблазнительная", "Доброе утро, Инна Горячковская", "Инна ты самая красивая очаровательная милая леди".



Отметим, что Инна Горячковская сама из Киева, и уже успела получить звание Мисс Украины в категории плюс-сайз в 2019 году. Девушка обожает путешествовать и берет учавствие во многих проектах, привлекая к себе внимание. Звезда успела побывать в "Богине шопинга", а также стала победительницей гостевого шоу "Званый ужин".

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На последнем фото соблазнительная беловолосая девушка была в белой майке и черном белье, демонстрируя огромное декольте. Чтобы добавить игривости, Инна села на мех, а дополнила образ красками, показывая себя в виде кошечки.

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