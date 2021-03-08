Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, влаштувала пікантну примірку топа

Пишногруда красуня з незвичайною зовнішністю отримує по кілька сотень коментарів в день під кожним своїм фото. Через те, що дівчина не бажає ховати бюст, вона підбирає завжди наряди, які мають досить глибоке декольте і вирізи н найцікавіших місцях.

Ще однією особливістю стилю Олени є її нелюбов до ліфчиків, так як дівчина зробила інтимний пірсинг, вона любить його також підкреслювати – штанги кожен раз помітні під тонким одягом.

Цього разу, як можна помітити, Омович опублікувала в розділі Сторі кілька невеликих роликів з примірки в кімнаті. Олена позувала в Тоненькому білому ТОПі без нижньої білизни і світлих вільних штанях з широкою штаниною.

Також дівчина постаралася акцентувати увагу на свої сумки, які нещодавно придбала. Проте, найбільше примітною виглядає її струнка фігура.

Як можна помітити, зірка вражає формами, які зробила завдяки пластичним операціям. На одному з фото Омович постала в крихітній білизні зі смужок тканини. Лише яскраві метелики хоч якось прикривали найпікантніші деталі. Тіло моделі здавалося якимось ляльковим, як і обличчя.

"Розбив телефон, настільки ти мені сподобалася 😂, гріх таке ховати"," бачив таку на Аліекспресс)"," я думаю що такі фото - це рудимент для інста", " Сексуальна, вау😎 🔥"," шикарне білизна"," ось це метелик😍 👍", " давай назад в брюнетку , це як би не твоє, вибач🙌"," побільше б таких людей як ти, і світ став би краще", - написали користувачі Мережі.

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