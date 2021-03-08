Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, устроила пикантную примерку топа

Пышногрудая красотка с необычной внешностью получает по несколько сотен комментариев в день под каждым своим фото. Из-за того, что девушка не желает прятать бюст, она подбирает всегда наряды, которые имеют довольно глубокое декольте и вырезы н самых интересных местах.

Еще одной особенностью стиля Алены является ее нелюбовь к лифчикам, так как девушка сделала интимный пирсинг, она любит его также подчеркивать – штанги каждый раз заметны под тонкой одеждой.

В этот раз, как можно заметить, Омович опубликовала в разделе Стори несколько небольших роликов из примерки в комнате. Алена позировала в тоненьком белом топе без нижнего белья и светлых свободных штанах с широкой штаниной.

Также девушка постаралась акцентировать внимание на свои сумки, которые недавно приобрела. Тем не менее, больше всего примечательной выглядит ее стройная фигура.

Как можно заметить, звезда впечатляет формами, которые сделала благодаря пластическим операциям. На одном из фото Омович предстала в крохотном белье из полосочек ткани. Лишь яркие бабочки хоть как-то прикрывали самые пикантные детали. Тело модели казалось каким-то кукольным, как и лицо.

"Разбил телефон, настолько ты мне понравилась 😂, грех такое прятать", "Видел такую на алиэкспресс)", "Я думаю что такие фото- это рудимент для инста", "Сексуальная, вау 😎🔥", "Шикарное белье", "Вот это бабочка😍👍", "Давай обратно в брюнетку , это как бы не твое , извини 🙌", "Побольше бы таких людей как ты, и мир стал бы лучше", - написали пользователи сети.

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