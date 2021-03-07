Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, продовжує дивувати домашніми селфі
Відома модель часто показує на особистих фото свою фігуру і не боїться критики, адже вважає, що виглядає вона просто розкішно. Заради такого тіла Олена зробила збільшення грудей, поставила імпланти в сідниці, змінила форму носа, підвела лінію скул і сильно збільшила губи.
Всі маніпуляції Омович також не приховує, а навпаки – відкрито демонструє свої перетворення в Instagram, тому в мережі багато фото дівчини в досить відвертому вигляді: без білизни, одягу або ж в нардах, ледь приховують її тіло.
Цього разу на спекотному Селфі модель не посоромилася залізти на стіл і показати сідниці в бікіні. Для більшої відкритості кадру Олена повернулася напівбоком, не забувши також потягнути за лямки нижньої білизни. Волосся дівчина залишила без укладання, а макіяж виконаний з акцентом на рівні брови і підведені очі.
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Як можна помітити, дівчина виглядає більш ніж ефектно і її легко впізнати, завдяки дивовижній стрункості в поєднанні з пишними формами.
До цього модель постала в одному шовковому халатику, під яким не було білизни. Великий бюст визирав і притягував погляд. Акценту вирізу додав кулончик на шиї.
"Брю 😍", " мила небезпека. 🧡🍓", "Ну ось , брюнеткою крутіше", "Сексі-домогосподарка🔥 для настрою🌷", "Голим, кажуть, приємніше ) ))", "Чудового домашнього настрою", "гарна Олена я тебе люблю", "Халатик волію 😍", "Дуже красиво, на це приємно дивитися ❤️", "така красива і літня", "Ален, ти можеш рот не відкривати коли фотографуєшся?",- написали користувачі Мережі.
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