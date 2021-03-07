Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, продолжает удивлять домашними селфи

Известная модель часто показывает на личных фото свою фигуру и не боится критики, ведь считает, что выглядит она просто роскошно. Ради такого тела Алена сделала увеличение груди, поставила импланты в ягодицы, сменила форму носа, подвела линию скул и сильно увеличила губы.

Все манипуляции Омович также не скрывает, а наоборот – открыто демонстрирует свои преображения в Инстаграм, поэтому в сети много фото девушки в довольно откровенном виде: без белья, одежды или же в нардах, едва скрывающих ее тело.

В этот раз на жарком селфи модель не постеснялась залезть на стол и показать ягодицы в бикини. Для большей открытости кадра Алена повернулась полубоком, не забыв также потянуть за лямки нижнего белья. Волосы девушка оставила без укладки, а макияж выполнен с акцентом на ровные брови и подведенные глаза.

Как можно заметить, девушка выглядит более чем эффектно и ее легко узнать, благодаря удивительной стройности в сочетании с пышными формами.

До этого модель предстала в одном шелковом халатике, под которым не было белья. Большой бюст выглядывал и притягивал взгляд. Акцента вырезу прибавил кулончик на шее.

"Брю 😍", "Милая опасность. 🧡🍓", "Ну вот , брюнеткой круче", "Секси-домохозяйка🔥 для настроения🌷", "Голым, говорят, приятнее ) ))", "Замечательного домашнего настроения", "красивая Алена я тебя люблю", "Халатик предпочитаю 😍", "Очень красиво, на это приятно смотреть ❤️", "такая красивая и летняя", "Ален, ты можешь рот не открывать когда фотографируешься?", - написали пользователи сети.

Напомним, украинская Кардашьян в леопарде завлекла образом восточной принцессы

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян в бикини из полосочек показала себя настоящую без фильтров

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в непристойном топе вместо лифчика не смогла прикрыть бюст