Учасниця безлічі сезонів шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилася своєю філософією в житті

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф і учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко, яка свого часу була дружиною відомого хореографа Дмитра Дікусара, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, в цей раз зоряна красуня поділилася незвичайними фото, а в підписі до них заговорила про підступність життя і карму.

На нових знімках Олена позує в дивовижних позах і знята з незвичайних ракурсів. Перед камерою вона з'явилася в широких чорних брюках і короткій облягаючій кофтині в тон, а на її ногах стильні темні туфельки цікавої форми. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона впевнено дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Шоптенко поділилася своєю життєвою мудрістю. За словами танцівниці, вона вірить в карму і живе за принципами цієї філософії. "Я переконана, що люди завжди розплачуються за свою негідну поведінку. Тільки далеко не факт, що в тій же сфері, в якій начудили. Тут життя може бути підступним", - сказала Олена. І додала, що карма для неї як дзеркало – важливо дивитися в нього і бачити свої помилки, а потім виправляти їх. Шанувальники в захваті від нових фотографій хореографа, красуню засипають компліментами і відповідями на її пост в коментарях.

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