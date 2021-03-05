Участница множества сезонов шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделилась своей философией в жизни
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф и участница проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая в свое время была женой известного хореографа Дмитрия Дикусара, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась необычными фото, а в подписи к ним заговорила о коварстве жизни и карме.
На новых снимках Алена позирует в удивительных позах и снята с необычных ракурсов. Перед камерой она появилась в широких черных брюках и короткой облегающей кофточке в тон, а на ее ногах стильные темные туфельки интересной формы. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она уверенно смотрит в объектив.
В подписи к публикации Шоптенко поделилась своей жизненной мудростью. По словам танцовщицы, она верит в карму и живет по принципам этой философии. "Я убеждена, что люди всегда расплачиваются за своё недостойное поведение. Только далеко не факт, что в той же сфере, в которой начудили. Тут жизнь может быть коварна", - сказала Алена. И добавила, что карма для нее как зеркало – важно смотреть в него и видеть свои ошибки, а потом исправлять их. Поклонники в восторге от новых фотографий хореографа, красотку засыпают комплиментами и ответами на ее пост в комментариях.
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