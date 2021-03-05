Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", ледве втримала свої об'єми

Красуня вражає досконалостями в спокусливих образах, пише Politeka.net. Цього разу модель вирішила не відступати від своєї звички.

Модель постала в ніжній білизні, з якої ледь не вистрибував бюст. Красуня натягнула на великі груди тонке мереживо блакитної білизни. Тканина була зовсім легкою і навряд чи утримувала бюст.

Крихітні трусики комплекту, натягнулися вище стегон, які оголилися і вражали красою.

Красуня демонструвала плоский животик, витягнувшись на білосніжному ліжку. Модель поклала вище довге волосся і подивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

Від фігури знаменитості просто було неможливо відірватися.

"Рожева терапія", - написала Демі.

За 16 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі були підкорені стильним образом зірки.

"Полум'яна бестія", написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в Англії. У венах моделі тече кров латиноамериканських предків, яка з'єдналася з британською спадковістю, саме це пояснює її красу.

У підлітковому віці зірка піддавалася глузуванням у школі через свої пишні форми. Тому красуня сильно комплексувала і намагалася схуднути.

Батьки стали турбуватися про психічне здоров'я Демі й відправили її до фахівців. В результаті модель позбулася комплексів і полюбила себе.

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