Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", еле удержала свои объемы

Красотка впечатляет совершенствами в соблазнительных образах, пишет Politeka.net. В этот раз модель решила не отступать от своей привычки.

Модель предстала в нежном белье, из которого едва ли не выпрыгивал бюст. Красотка натянула на большую грудь тонкое кружево голубого белья. Ткань была совсем легкой и едва ли удерживала бюст.

Крохотные трусики комплекта, натянулись выше бедер, которые оголились и поражали красотой.

Красотка демонстрировала плоский животик, вытянувшись на белоснежной постели. Модель уложила повыше длинные волосы и посмотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

От фигуры знаменитости просто было невозможно оторваться.

"Розовая терапия", - написала Деми.

За 16 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети были покорены стильным образом звезды.

"Пламенная бестия", написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в Англии. В венах модели течет кровь латиноамериканских предков, которая соединилась с британской наследственностью, именно это объясняет ее красоту.

В подростковом возрасте звезда подвергалась насмешкам в школе из-за своих пышных форм. Поэтому красотка сильно комплексовала и пыталась похудеть.

Родители стали беспокоиться о психическом здоровье Деми и отправили ее к специалистам. В результате модель избавилась от комплексов и полюбила себя.

Напомним, фигуристая Деми Роуз соблазнила упругими "булочками" в прозрачном белье

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