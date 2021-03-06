Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, блиснула бюстом у халатику

Зірка інтернету прославилася завдяки тому, що зробила кілька операцій і розповіла про них в подробицях, повідомляє Politeka.net. Зараз Олена дає помилуватися своїм шостим розміром.

Цього разу модель постала в одному шовковому халатику, під яким не було білизни. Великий бюст визирав і притягував погляд.

Акценту вирізу додав кулончик на шиї.

Халатик був коротким, саме тому в результаті оголилися стрункі ніжки.

Модель розпустила довге волосся. На її обличчі не було макіяжу. Вона відкрила пухкі губи й подивилася в камеру.

"Mood of the day ☺ ️ Так приємно залипати вдома в халаті....з чистого шовку. Рукав вручну розшитий бісером, тканина 🤤 А в чому ви ходите по дому? Халат або піжама? 🤔 👇 🏻 ",- написала Олена.

За 14 годин пост зібрав приблизно 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Брю 😍", " мила небезпека. 🧡🍓", "Халат 🔥ти сексі 🔥❤️😮😍❤️", "Шикарний халат 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Кухня хороша", "Ну ось , брюнеткою крутіше", "Сексі-домогосподарка🔥🌷", "Голим, кажуть, приємніше ) ))", "Чудового домашнього настрою 👏👏👏 вдалого тобі дня", "гарна Олена я тебе люблю ❤️❤️❤️❤️❤️😍", "Халатик краще 😍", "Дуже красиво, на це приємно дивитися ❤️", "така красива і літня", "Ален, ти можеш рот не відкривати коли фотографуєшся?",- написали користувачі мережі.

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