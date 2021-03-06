Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, блеснула бюстом в халатике

Звезда интернета прославилась благодаря тому, что сделала несколько операций и рассказала о них в подробностях, сообщает Politeka.net. Сейчас Алена дает полюбоваться своим шестым размером.

В этот раз модель предстала в одном шелковом халатике, под которым не было белья. Большой бюст выглядывал и притягивал взгляд.

Акцента вырезу прибавил кулончик на шее.

Халатик был коротким, именно поэтому в результате оголились стройные ножки.

Модель распустила длинные волосы. На ее лице не было макияжа. Она приоткрыла пухлые губы и посмотрела в камеру.

"Mood of the day 😴☕️ Так приятно залипать дома в халате....из чистого шелка. Рукав вручную расшит бисером, ткань 🤤 А в чем вы ходите по дому? Халат или пижама? 🤔👇🏻", - написала Алена.

За 14 часов пост собрал примерно 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Брю 😍", "Милая опасность. 🧡🍓", "Халат 🔥ты секси 🔥❤️😮😍❤️", "Шикарный халат 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Кухня хорошая", "Ну вот , брюнеткой круче", "Секси-домохозяйка🔥🌷", "Голым, говорят, приятнее ) ))", "Замечательного домашнего настроения 👏👏👏 удачного тебе дня", "красивая Алена я тебя люблю ❤️❤️❤️❤️❤️😍", "Халатик предпочитаю 😍", "Очень красиво, на это приятно смотреть ❤️", "такая красивая и летняя", "Ален, ты можешь рот не открывать когда фотографируешься?", - написали пользователи сети.

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