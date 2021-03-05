Скандальна українська модель Альона Омович, яку називають худою копією Кім Кардашьян, вразила новим образом

Модель після відпустки почала активно брати участь в різних фотосесіях. Заради того, щоб прорекламувати черговий бренд, Альона змінила відразу кілька образів. Один з останніх гаряче обговорили в мережі. Причому кількість критики виявилося настільки великим, що сама Омович навіть видалила свій пост.

Тим не менш, на фан-акаунтах знімки моделі залишилися. На фото Олена позувала в чорному комплекті, що складається з мереживного, майже прозорого боді на тонких бретельках і з декольте до пупка; маленькій спідниці зі складками, а також в ефектних панчохах з підв'язками.

При цьому для більшої пікантності Олена підняла спідницю, демонструючи худі ноги і свою білизну. Бюст же довелося "замалювати" через прозорість костюма. Нюдовий макіяж, акуратно укладені локони і чорні окуляри ідеально доповнили образ моделі.

В цілому, останнім часом її фігура викликає все більше побоювань у шанувальників, адже крім збільшених за допомогою пластичних операцій форм Омович стала виділятися ще й надмірно худими руками і ногами.

Це помітно і на нових кадрах, де дівчина позує в чорному топі і коротких шортах, виставляючи напоказ свої форми. Зверху модель накинула сірий худі.

"Такі ніжки худенькі, Сонце, прошу позайматися з ногами", " Олена, ти красуня) але якщо вже бачиш сама, що стала дуууже худий, то варто трохи набрати вагу», «жах жах жах в сторіс просто страх», «Олена Що за милиці, ніжки треба наростити терміново», «Бідони твої щас виваляться», «я навпаки фоткалася так, щоб товщі здаватися», - пишуть люди.

Нагадавши, Українська Кардашьян в прозорих мереживах посвітила стирчить красою.

Як повідомляла Politeka, Українська Кардашьян змусила червоніти своєю позою в мікро-трусиках і панчохах.

Також Politeka писала, що Українська Кардашьян в білизні з сіточки показала неосяжні розміри бюста.