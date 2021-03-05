Скандальная украинская модель Алена Омович, которую называют худой копией Ким Кардашьян, впечатлила новым образом

Модель после отпуска принялась активно принимать участие в различных фотосессиях. Ради того, чтобы прорекламировать очередной бренд, Алена сменила сразу несколько образов. Один из последних горячо обсудили в сети. Причем количество критики оказалось настолько большим, что сама Омович даже удалила свой пост.

Тем не менее, на фан-аккаунтах снимки модели остались. На фото Алена позировала в черном комплекте, состоящем из кружевного, почти прозрачного боди на тонких бретельках и с декольте до пупка; маленькой юбке со складками, а также в эффектных чулках с подвязками.

При этом для большей пикантности Алена приподняла юбку, демонстрируя худые ноги и свое белье. Бюст же пришлось «зарисовать» из-за прозрачности костюма. Нюдовый макияж, аккуратно уложенные локоны и черные очки идеально дополнили образ модели.

В целом, в последнее время ее фигура вызывает все больше опасений у поклонников, ведь помимо увеличенных при помощи пластических операций форм Омович стала выделяться еще и чрезмерно худыми руками и ногами.

Это заметно и на новых кадрах, где девушка позирует в черном топе и коротких шортах, выставляя напоказ свои формы. Сверху модель накинула серый худи.

«Такие ножки худенькие, солнце, прошу позаниматься с ногами», «Алена, ты красавица) Но если уже видишь сама, что стала оооочень худой, то стоит немного поднабрать вес», «Жуть жуть жуть в сторис просто страх», «Алена что за костыли, ножки надо наростить срочно», «Бидоны твои щас вывалятся», «Я наоборот фоткалась так, чтоб толще казаться», - пишут люди.

Напомним, украинская Кардашьян в прозрачных кружевах посветила торчащей красотой.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян заставила краснеть своей позой в микро-трусиках и чулках.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в белье из сеточки показала необъятные размеры бюста.