Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром, показала, як розважається в сафарі-парку

На кадрах Міла здалася в червоній сукні в горошок з великим декольте. Зірка спочатку погодувала одного тигра з пляшечки, якого поклали поруч з Кузнєцовою, а після цього взяла на бюст другого малюка. Поруч з дівчиною можна було побачити кілька левів, теж маленьких. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повелителька левів і тигрів", - написала зірка під кадрами.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ягода хороша", " Ого. Клас, я б теж хотіла спробувати, якщо чесно", "ти дуже красива і круте відео, як ти годуєш левів з тиграми", "які шикарні фотографії прекрасної милої дами і дитинчат, приємного вам дня, особлива леді", " що це за місце? Як туди потрапити можна?", "Вау, які красиві і милі тигреняті... Я б теж хотіла їх погодувати".

Ми писали, що відома модель Міла Кузнєцова з 15-м розміром бюста показала себе у вельми відвертому купальнику.

На фото Міла позувала в червоному купальнику, який нагадував купальний костюм з серіалу «Рятувальники Малібу». Декольте купальника вражало, адже воно доходило аж до пупка.

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