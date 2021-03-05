Відома модель Кайлі Дженнер показала ідеальні вигини в салатовому купальнику зі спідницею

Здобувши шалену популярність з дуже раннього віку, Кайлі вирішила підтримувати свій образ усілякими способами і не думає зупинятися на досягнутих цілях. Дівчина отримала в цілому досить багато уваги завдяки сімейному реаліті-шоу «Світське життя сімейства Кардашьян».

Також зараз Кайлі займається просуванням своєї косметики, тому навіть на пляжних фото зірка без макіяжу не з'являється, як і цього разу. Позуючи в салатовому бікіні, модель підкреслила ідеальні вигини, завдавши на засмаглу шкіру спеціальне масло.

Коротка спідниця в тон купальнику зі стяжками також привернула увагу до себе. І це не дивно, адже Дженнер завжди робить акцент на фігурі.

"Якщо ви не зберігаєте шкіру здоровою і зволоженою, незалежно від того, скільки видів макіяжу і техніків їх виконання ви використовуєте, ваше обличчя буде повним провалом!",- одного разу заявила зірка.

До цього дівчата з сімейства Кардашьян випустили капсульну колекцію напередодні свята Всіх закоханих, тому особисто її прорекламували на своїх різних за типом фігурах.

"Це особливе; Золота рибка? Виконай бажання; хотів би я бути тим льодяником; щасливий льодяник; дівчина чертовски хороша; ти просто вау !!!! як що😍; весняне загострення; так жарко люблю тебе!; Будь моєю дружиною; вона найкрасивіша😮 🔥 😍; мрія будь-якої дівчини; а комплект на мільйон».

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