Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи похвалилася ідеальною зовнішністю
Артистка повинна скоро народити від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда, пише Politeka.net. Як до свого цікавого положення, так і після - зірка постійно демонструє форми.
А шанувальники регулярно згадують найспекотніші образи знаменитості.
Так, в одній з фан-груп з'явилося фото красуні в білосніжному топіку на тонких бретельках. Завдяки "непристойній" довжині вбрання оголився пружний животик моделі.
На шиї зірки виблискували золоті прикраси.
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Джинси на високій посадці відмінно підкреслили тонку талію і обтягнули пружні сідниці.
Зірка розпустила довге волосся, а вітер розвіював їх. Гарний макіяж лише підкреслив красиві очі і пухкі губи знаменитості.
Маленька сумочка на шиї стала відмінним завершенням образу.
Всього за кілька хвилин пост зібрав трохи коментарів і лайків, адже група тільки набирає популярність.
"Ох, яка дівчина!", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи народилася в Лондоні 7 червня 1991 року.
Вже в 14 років майбутня знаменитість підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.
Пізніше красуня знялася в кліпі Robin Thicke абсолютно голою, після чого про неї заговорив весь світ.
Крім того, що зірка знімається для журналів, вона також активно будує акторську кар'єру.
Красуня знялася в декількох фільмах і серіалах, не збираючись зупинятися.
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