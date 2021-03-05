Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи похвалилася ідеальною зовнішністю

Артистка повинна скоро народити від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда, пише Politeka.net. Як до свого цікавого положення, так і після - зірка постійно демонструє форми.

А шанувальники регулярно згадують найспекотніші образи знаменитості.

Так, в одній з фан-груп з'явилося фото красуні в білосніжному топіку на тонких бретельках. Завдяки "непристойній" довжині вбрання оголився пружний животик моделі.

На шиї зірки виблискували золоті прикраси.

Джинси на високій посадці відмінно підкреслили тонку талію і обтягнули пружні сідниці.

Зірка розпустила довге волосся, а вітер розвіював їх. Гарний макіяж лише підкреслив красиві очі і пухкі губи знаменитості.

Маленька сумочка на шиї стала відмінним завершенням образу.

Всього за кілька хвилин пост зібрав трохи коментарів і лайків, адже група тільки набирає популярність.

"Ох, яка дівчина!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи народилася в Лондоні 7 червня 1991 року.

Вже в 14 років майбутня знаменитість підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.

Пізніше красуня знялася в кліпі Robin Thicke абсолютно голою, після чого про неї заговорив весь світ.

Крім того, що зірка знімається для журналів, вона також активно будує акторську кар'єру.

Красуня знялася в декількох фільмах і серіалах, не збираючись зупинятися.

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