Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова поділилася відео з відпустки

Зараз Даша на п'ятому місяці вагітності активно розповідає про те, як проходить її важливий період в житті, як вона разом з чоловіком – Микитою Добриніним готується до появи на світ малюка і що вони вже встигли купити. Також дівчина ділиться новими знімками, на яких із задоволенням показує свою нову фігуру.

Як видно на новому відео, Даша насолодилася часом, проведеним у відпустці на Мальдівах, і тепер готова займатися своїм блогом далі. У чорному купальнику Квіткова поніжилася на узбережжі на заході. На думку Даші, зараз люди часто обговорюють оточуючих в незалежності від того, чим їх знайомі будуть займатися.

"Люди будуть обговорювати незалежно від того, чим ми будемо займатися, так що ми повинні робити те, що приносить радість і проживати наше краще життя🤍», - написала Даша.

Фанати відразу ж відреагували:

«Згодна на всі 💯😉; Дуже правильні слова 🙏❤️; 100 відсотків💋😉; незалежно від того, що говорять інші ☝️Так що живіть так, як відчуваєте Ви 🤗🌺❤️; Повністю згодна 💗; Яке відео красиве😍; Красиво сказано😊; Даша, ви ідеальна💕; Даша а де ви волосся нарощували?🙏 🏻 ☺ ️ ; Собака гавкає-караван йде❤❤️; чому це так життєво?...як перестати турбуватися про те, що говорять інші?».

Також раніше Квіткова розповіла про плани на майбутнє, пов'язані з дитиною.

"Привіт, #17weekspregnant 🤍. У моїх рекомендаціях тепер тільки дитячі речі і вагітні дівчата😅. Мені нереально цікаво спостерігати за кожною. Про що вони пишуть, як кажуть, що їдять ,у що одягаються (беру на замітку) і тд ☺ ️

Коли можна починати виходити на закупівлі? А то я стільки всього собі вже зберегла. Коляски, повзунки, іграшки, соски, памперси... ну ви зрозуміли🤪», - написала Даша.

Нагадавши, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вперше показала животик, не стримавши емоцій: "нарешті...".

Як повідомляла Politeka, скандалом обернувся фінал "Холостяка", такого ще не було: "всі учасниці відмовилися...".

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина потрясла кадрами весільної подорожі з Еллертом: "я не проти..."