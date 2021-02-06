Беременная победительница «Холостяка» с Никитой Добрыниным Даша Квиткова поделилась видео из отпуска

Сейчас Даша на пятом месяце беременности активно рассказывает о том, как проходит ее важный период в жизни, как она вместе с мужем – Никитой Добрыниным готовится к появлению на свет малыша и что они уже успели купить. Также девушка делится новыми снимками, на которых с удовольствием показывает свою новую фигуру.

Как видно на новом видео, Даша насладилась временем, проведённым в отпуске на Мальдивах, и теперь готова заниматься своим блогом дальше. В черном купальнике Квиткова понежилась на побережье на закате. По мнению Даши, сейчас люди часто обсуждают окружающих в независимости от того, чем их знакомые будут заниматься.

«Люди будут обсуждать независимо от того, чем мы будем заниматься, так что мы должны делать то, что приносит радость и проживать нашу лучшую жизнь🤍», - написала Даша.

Фанаты сразу же отреагировали:

«Согласна на все 💯😉; Очень правильные слова 🙏❤️; 100 процентов💋😉; Вне зависимости от того что говорят другие ☝️Так что живите так, как чувствуете Вы 🤗🌺❤️; Полностью согласна 💗; Какое видео красивое😍; Красиво сказано😊; Даша, вы идеальная💕; Даша а где вы волосы наращивали?🙏🏻☺️; Собака лает-караван идет👏❤️; Почему это так жизненно?...как перестать беспокоиться о том,что говорят другие?».

Также ранее Квиткова рассказала о планах на будущее, связанных с ребенком.

«Привет, #17weekspregnant 🤍. В моих рекомендациях теперь только детские вещи и беременные девушки😅. Мне нереально интересно наблюдать за каждой. О чем они пишут, как говорят, что едят, во что одеваются (беру на заметку) и тд☺️

Когда можно начинать выходить на закупки😹? А то я столько всего себе уже сохранила. Коляски, ползунки, игрушки, соски, памперсы... ну вы поняли🤪», - написала Даша.

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