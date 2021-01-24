Вагітна Даша Квіткова з "Холостяка" показала нові фото з відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт Квіткової у соцмережі.

Як відомо, вагітна дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова зараз знаходиться на другому триместрі і відпочиває на Мальдівах. Жінка регулярно радує фоловерів гарними фото і відео пейзажів, а також показує і себе на відпочинку.

Цього разу Квіткова зробила дуже атмосферні і ніжні фото на пляжі, де вона позувала з розпущеним волоссям у світлій чоловічій сорочці. Сама вона, судячи з усього, на цих фото побачила схожість із фільмом "Повернення у Блакитну лагуну", про що написала в коментарі.

"Повернення у Блакитну лагуну", - написала вона під фотографіями.

У коментарях фоловери засипали Квіткову компліментами, а особливу увагу звертали на зачіску.

"Вагітність робить жінку неймовірно гарною", "Дуже-дуже гарна", "І погляд тепер особливий", "Як витончено", "Яка ж ви гарна", "Неймовірна", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Даша Квіткова показала кадр з красивої фотосесії на березі океану, де вона в тілесному купальнику і з помітно кругленьким животиком позує на пляжі.

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