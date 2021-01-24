Беременная Даша Квиткова из "Холостяка" показала новые фото с отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт Квитковой в соцсети.

Как известно, беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова сейчас находится на втором триместре и отдыхает на Мальдивах. Женщина регулярно радует фолловеров красивыми фото и видео пейзажей, а также показывает и себя на отдыхе.

На этот раз Квиткова сделала очень атмосферные и нежные фото на пляже, где она позировала с распущенными волосами в светлой мужской рубашке. Сама она, судя по всему, на этих фото увидела сходство с фильмом "Возвращение в Голубую лагуну", о чем написала в комментарии.

"Возвращение в Голубую лагуну", - написала она под фотографиями.

В комментариях фолловеры засыпали Квиткову комплиментами, а особое внимание обращали на прическу.

"Беременность делает женщину безумно красивой", "Очень-очень красивая", "И теперь особый взгляд", "Как изящно", "Какая же вы красивая", "Невероятная", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Даша Квиткова показала кадр из красивой фотосессии на берегу океана, где она в телесном купальнике и с заметно округлившимся животиком позирует на пляже.

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