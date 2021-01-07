Телеведучий Володимир Остапчук знайшов спосіб помститися Катерині Кухар за приниження на " Танцях з зірками"

Як передає Politeka.net, він поквитався із зіркою балету в ефірі програми "Новорічна ніч" на телеканалі "Україна". Катерина Кухар поставилася до ситуації з гумором і навіть виклала фрагмент на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця).

Володимир Остапчук разом з Ілоною Гвоздьовою брали участь у сезоні "Танців з зірками" 2019 року і дійшли до півфіналу. Незважаючи на всі старання, парі дісталося пристойно критики від гострої на мову Катерини Кухар, і ведучий нагадав про це під Новий Рік:

"Вова виріс і пішов на танці, на цей раз у відомий телевізійний проект. І там була тітка, ви її не знаєте, і ця тітка говорила: "ти ж маленький Буратіно... у тебе такі красиві ноги, чому вони такі безпорадні. І Вова тоді не образився... Кого я обманюю, звичайно образився. І зараз настав час солодкої помсти, Катя Кухар".

Після такої промови Володимир витягнув балерину на сцену і почав співати пісню з незвичайними завданнями, які Катерині довелося виконувати. Трошки злукавивши, Кухар впоралася із завданням. Наостанок Остапчук звернувся до чоловіка танцівниці Олександра Стоянова і пожартував, що це він замовив випробування для судді "Танців з зірками". Прем'єр балету підтримав жарт і зазначив, що теж не проти помститися.

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