Телеведущий Владимир Остапчук нашел способ отомстить Екатерине Кухар за унижения на "Танцях з зірками"

Как передает Politeka.net, он поквитался со звездой балета в эфире программы "Новогодняя ночь" на телеканале "Украина". Екатерина Кухар отнеслась к ситуации с юмором и даже выложила фрагмент на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца).

Владимир Остапчук вместе с Илоной Гвоздевой участвовали в сезоне "Танців з зірками" 2019 года и дошли до полуфинала. Несмотря на все старания, паре досталось прилично критики от острой на язык Екатерины Кухар, и ведущий напомнил об этом под новый год:

"Вова вырос и пошел на танцы, на этот раз в известный телевизионный проект. И там была тетя, вы ее не знаете, и эта тетя говорила: "Ты же маленький Буратино... у тебя такие красивые ноги, почему они такие беспомощные. И Вова тогда не обиделся... Кого я обманываю, конечно обиделся. И сейчас настало время сладкой мести, Катя Кухар".

После такой речи Владимир вытащил балерину на сцену и начал петь песню с необычными заданиями, которые Екатерине пришлось выполнять. Немножко слукавив, Кухар справилась с задачей. Напоследок Остапчук обратился к мужу танцовщицы Александру Стоянову и пошутил, что это он заказал испытания для судьи "Танців з зірками". Премьер балета поддержал шутку и отметил, что тоже не против отомстить.

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