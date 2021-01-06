Шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як проводить новорічні свята

Спекотні кадри артист опублікував у своєму Особистому Instagram.

Так, Юрій Ткач в галасливій компанії вирішили остаточно "попрощатися" з 2020 роком, оскільки в кадрі видно у деяких гостей пляшки з алкоголем.

Ще так співпало, що галаслива компанія, яка зараз відпочиває в Карпатах, відзначала день народження діджея, який розважав оточення Юрія Ткача.

На відео можна побачити, як задоволений Юрій Ткач з шапочкою на голові в оточенні друзів вітали з днем народження діджея Петрова і співали йому традиційну Happy birthday to you.

Сам же діджей під крики натовпу спустився по сходах в "волохатому" костюмі і лижній масці, і тримав в руці пляшку спиртного.

"Наш сніговий Петров", - йдеться в підписі до відеоролика в Instagram Stories.

До цього ми розповідали, як Юрій Ткач повеселив мережу новою витівкою.

Так, Ткач в хутряній шапці з'явився в кадрі разом з шестирічною донькою Лізою. Артист ніби прикривався дівчинкою , яка перебувала попереду, - і не спроста.

Як тільки дочка відійшла, стало видно, що у коміка "виросла" розкішна шевелюра - всім блондинкам на заздрість.

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