Шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як проводить новорічні свята
Спекотні кадри артист опублікував у своєму Особистому Instagram.
Так, Юрій Ткач в галасливій компанії вирішили остаточно "попрощатися" з 2020 роком, оскільки в кадрі видно у деяких гостей пляшки з алкоголем.
Ще так співпало, що галаслива компанія, яка зараз відпочиває в Карпатах, відзначала день народження діджея, який розважав оточення Юрія Ткача.
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На відео можна побачити, як задоволений Юрій Ткач з шапочкою на голові в оточенні друзів вітали з днем народження діджея Петрова і співали йому традиційну Happy birthday to you.
Сам же діджей під крики натовпу спустився по сходах в "волохатому" костюмі і лижній масці, і тримав в руці пляшку спиртного.
"Наш сніговий Петров", - йдеться в підписі до відеоролика в Instagram Stories.
До цього ми розповідали, як Юрій Ткач повеселив мережу новою витівкою.
Так, Ткач в хутряній шапці з'явився в кадрі разом з шестирічною донькою Лізою. Артист ніби прикривався дівчинкою , яка перебувала попереду, - і не спроста.
Як тільки дочка відійшла, стало видно, що у коміка "виросла" розкішна шевелюра - всім блондинкам на заздрість.
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