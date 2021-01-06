Шоумен и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач показал, как проводит новогодние праздники

Жаркие кадры артист опубликовал в своем личном Instagram.

Так, Юрий Ткач в шумной компании решили окончательно "попрощаться" с 2020 годом, поскольку в кадре видны у некоторых гостей бутылки с алкоголем.

Еще так совпало, что шумная компания, которая сейчас отдыхает в Карпатах, отмечала день рождения диджея, развлекавшего окружение Юрия Ткача.

На видео можно увидеть, как довольный Юрий Ткач с шапочкой на голове в окружении друзей поздравляли с днем рождения диджея Петрова и пели ему традиционную Happy birthday to you.

Сам же диджей под крики толпы спустился по лестнице в "мохнатом" костюме и лыжной маске, и держал в руке бутылку спиртного.

"Наш снежный Петров", - говорится в подписи к видеоролику в Instagram Stories.

До этого мы рассказывали, как Юрий Ткач повеселил сеть новой выходкой.

Так, Ткач в меховой шапке появился в кадре вместе с шестилетней дочкой Лизой. Артист как бы прикрывался девочкой, находившейся впереди, - и не спроста.

Как только дочка отошла, стало видно, что у комика "выросла" роскошная шевелюра - всем блондинкам на зависть.

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