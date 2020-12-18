Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою за версією чоловіків, показала себе в незвичайному образі і розповіла про одяг

На фото красуня позує в штанях і топі. Дівчина розвернулася спиною, а волосся залишила розпущеним, Хільде без збентеження показала ідеальну п'яту точку, яка сховалася за обтягуючим вбранням. На другому знімку Осланд вже показала пишний бюст, який збільшився під час вагітності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тільки встигаю втиснутися в мій старий одяг", - написала зірка.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, чудово", "привітання блаженні"," Сподіваюся, все в порядку, Хільде, ти завжди виглядаєш приголомшливо, дорога"," Абсолютно чудово"," найкраща красива дівчина"," Твоя прекрасна жертва", " Ти така красива матуся ...", "Ти красива, спокуслива і гаряча".

Ми писали, що відома модель Хільде Осланд вирішила приміряти білизну прямо перед дзеркалом.

Цього разу дівчина одягла чорні мережива з вишивкою з квітів на найпікантніших місцях. Чорна тканина в поєднанні з маленькими червоними квітами виглядала дуже спокусливо, адже образ моделі доповнили також акуратні підв'язки, але без панчіх.

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