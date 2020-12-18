Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной по версии мужчин, показала себя в необычном образе и рассказала об одежде

На фото красотка позирует в штанах и топе. Девушка развернулась спиной, а волосы оставила распущенными, Хильде без смущения показала идеальную пятую точку, которая спряталась за обтягивающим нарядом. На втором снимке Осланд уже показала пышный бюст, который увеличился во время беременности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Только успеваю втиснуться в мою старую одежду", - написала звезда.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, великолепно", "Поздравления блаженные", "Надеюсь, все в порядке, Хильде, ты всегда выглядишь потрясающе, дорогая", "Абсолютно великолепно", "Самая лучшая красивая девушка", "Твоя прекрасная жертва", "Ты такая красивая мамочка ...", "Ты красивая, соблазнительная и горячая".

Мы писали, что известная модель Хильде Осланд решила примерить белье прямо перед зеркалом.

В этот раз девушка надела черные кружева с вышивкой из цветов на самых пикантных местах. Черная ткань в сочетании с маленькими красными цветами смотрелась очень соблазнительно, ведь образ модели дополнили также аккуратные подвязки, но без чулков.

Напомним, самая красивая женщина мира в кружевах устроила шальные игры перед зеркалом

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