Медсестра показала, як виглядала до пандемії
Кетрін Айві взяла участь у флешмобі «було — стало». Її результати побили всі рекорди. Дівчина працює медсестрою і закінчила навчання тільки в квітні, і відразу ж потрапила в самий розпал пандемії.
"Її тут же направили в інфекційне відділення, де вона цілодобово працювала в червоній зоні", - пише Metro.
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Раніше ми писали, що названі умови, за яких школярі не виходитимуть із зимових канікул.
Як відомо, у грудні-січні навчальні заклади планують відправити на 21-денні канікули
Якщо МОЗ введе жорсткий карантин, то школи перейдуть на дистанційний режим.
За рекомендаціями Міносвіти, зимові канікули будуть з 25 грудня по 10 січня, і адміністрації навчальних закладів можуть самі визначати кінцеві дати.
Наприклад, у Рівному вирішили компенсувати довгі осінні канікули, і зимові канікули розпочнуться 31 Грудня. А ось в Івано-Франківську - з 25 грудня.
Не виключено, що навчальні заклади знову переведуть на дистанційний режим навчання. І сьогодні є норма для такого переходу-якщо на самоізоляції знаходиться більше половини учнів і персоналу навчального закладу.
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