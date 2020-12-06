Медсестра показала, как выглядела до пандемии

Кэтрин Айви приняла участие во флешмобе «было — стало». Её результаты побили все рекорды. Девушка работает медсестрой и окончила учёбу только в апреле, и сразу же попала в самый разгар пандемии.

"Её тут же направили в инфекционное отделение, где она сутками работала в красной зоне", - пишет Metro.

Ранее мы писали, что названы условия, при которых школьники не будут выходить с зимних каникул.

Как известно, в декабре-январе учебные заведения планируют отправить на 21-дневные каникулы

Если МОЗ введет жесткий карантин, то школы перейдут на дистанционный режим.

По рекомендациям Минобразования, зимние каникулы будут с 25 декабря по 10 января, и администрации учебных заведений могут сами определять конечные даты.

Например, в Ровно решили компенсировать длинные осенние каникулы, и зимние каникулы начнутся 31 декабря. А вот в Ивано-Франковске – с 25 декабря.

Не исключено, что учебные заведения вновь переведут на дистанционный режим обучения. И сегодня есть норма для такого перехода - если на самоизоляции находится более половины учеников и персонала учебного заведения.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.