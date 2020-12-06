На вулицях столиці Франції Парижа вибухнули акції протесту проти нового закону про повноваження поліції

Про це повідомляє Reuters.

Демонстранти закидали загони спецназу фаєрами, пошкодили фасади магазинів, спалили кілька машин та підпалили барикади у центрі Парижа.

Також група анархістів увірвалася в будівлю одного з банків та спалила папери, які там були.

У відповідь на це поліція застосувала сльозогінний газ та висунула повторну вимогу зупинити насильство на вулицях міста.

Згодом почалися арешти. Нині відомо про понад три десятки заарештованих.

В акціях протесту беруть участь понад 52 тисячі осіб. За даними МВС, на вулицях Парижа знаходяться 5 тис. протестувальників.

Нагадаємо, 4 грудня підприємці продовжили безстрокову акцію SaveФОП в Києві, протестуючи проти запровадження обов'язкових касових апаратів і карантину.

У зв'язку з мітингом рух від Кріпосного провулка до Європейської площі, а також виїзд на Інститутську вулицю перекрили.

Учасники мітингу прийняли перехожого за народного депутата і засипали його докорами через його нібито діяльності. Нацгвардейци відштовхали протестуючих від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, в російському Ростові загорівся павільйон ринку «Класик» з піротехнікою.

Безліч піротехнічних виробів вибухають в повітрі і розлітаються в різні боки.

За тим, що відбувається видали спостерігають перехожі, а до місця під'їжджають машини пожежників і рятувальників.

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