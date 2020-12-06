На улицах столицы Франции Парижа разразились акции протеста против нового закона о полномочиях полиции

Об этом сообщает Reuters.

Демонстранты забросали отряды спецназа файерами, повредили фасады магазинов, сожгли несколько машин и подожгли баррикады в центре Парижа.

Также группа анархистов ворвалась в здание одного из банков и сожгла бумаги, которые там были.

В ответ на это полиция применила слезоточивый газ и выдвинула повторное требование остановить насилие на улицах города.

Впоследствии начались аресты. Сейчас известно о более трех десятках арестованных.

В акциях протеста принимают участие более 52 тысяч человек. По данным МВД, на улицах Парижа находятся 5 тыс. протестующих.

Напомним, 4 декабря предприниматели продолжили бессрочную акцию SaveФОП в Киеве, протестуя против внедрения обязательных кассовых аппаратов и карантина.

В связи с митингом движение от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на Институтскую улицу перекрыли.

Участники митинга приняли прохожего за народного депутата и засыпали его упреками из-за его якобы деятельности. Нацгвардейцы оттолкали протестующих от мужчины.

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Множество пиротехнических изделий взрываются в воздухе и разлетаются в разные стороны.

За происходящим издали наблюдают прохожие, а к месту подъезжают машины пожарных и спасателей.

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