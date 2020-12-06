У російському Ростові загорівся павільйон ринку «Класик» з піротехнікою



Як передає Politeka, а кадрах видно, як безліч піротехнічних виробів вибухають в повітрі й розлітаються в різні боки.

За тим, що відбувається здалека спостерігають перехожі, а до місця під’їжджають машини пожежників і рятувальників.



За даними «Інтерфаксу», до 8:00 за київським часом площа пожежі збільшилась з 1,5 до 2,5 тисячі квадратних метрів.

«Спочатку двоповерховий торговий павільйон загорівся на площі 200 «квадратів». Пожежі присвоєно четвертий номер складності. До гасіння залучено 144 людини та 44 одиниці техніки», – повідомили в МНС Росії по Ростовській області.

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У житловому будинку в Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба відомства. Всього було евакуйовано вісім чоловік.

По прибуттю пожежних на місце виклику, рятувальники встановили, що в дев'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.

Нагадаємо, раніше в Росії стався вибух у лікарні, в якій беруть хворих коронавірусом.

Так, в лікарні для хворих COVID-19 в Москві вибухнула труба з киснем.

Вибух стався в інфекційній лікарні в селищі Комунарка під Москвою. У медзакладі, в якому стався вибух, лежать хворі з коронавірусів.

Через це вибуху сталося часткове обвалення стіни, пошкоджено обшивку будівлі.

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