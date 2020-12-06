В российском Ростове загорелся павильон рынка «Классик» с пиротехникой



Как передает Politeka, а кадрах видно, как множество пиротехнических изделий взрываются в воздухе и разлетаются в разные стороны.

За происходящим издали наблюдают прохожие, а к месту подъезжают машины пожарных и спасателей.



По данным «Интерфакса», к 8:00 по Киеву площадь пожара увеличилась с 1,5 до 2,5 тысячи квадратных метров.

«Сначала двухэтажный торговый павильон загорелся на площади 200 «квадратов». Пожару присвоен четвертый номер сложности. К тушению привлечены 144 человека и 44 единицы техники», – сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Напомним, ранее в России произошел взрыв в больнице, в которой принимают больных коронавирусом.

Так, в больнице для больных COVID-19 в Москве взорвалась труба с кислородом.

Взрыв произошел в инфекционной больнице в поселке Коммунарка под Москвой. В медучреждении, в котором произошел взрыв, лежат больные с коронавирусом.

Из-за этого взрыва произошло частичное обрушение стены, повреждена обшивка здания.

Ранее в Киеве горела многоэтажка - удалось спасти троих детей.

В жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Всего было эвакуировано восемь человек.

По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме на третьем этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.

Напомним, в Киеве развели деятельность мошенники под видом call-центров, фото: кто оказался под прицелом.

Ранее Politeka писала, что в Киеве перепалка бездомных закончилась трагедией видео.

Также Politeka сообщала, что киевское метро закрыли на вход и выход из-за ЧП.