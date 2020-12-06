Українського футболіста Євгена Селезньова ледь не викрали бойовики "ДНР" через нерухомість у Донецьку
Як передає Politeka, про це нападник "Колоса" розповів в інтерв'ю українському журналісту Віктору Вацко.
Селезньов тоді побудував собі будинок у Донецьку. Однак зумів пожити в ньому всього півроку.
"Так, хотіли викрасти. Але я не думав тоді про страх. Я думав про те, що своє не віддам. Коли ти не крадеш, нічого поганого не робиш, ти чесно заробляєш і будуєш собі будинок, і у тебе хочуть його забрати, то чому ти повинен його віддати? Я розумію, що така ситуація".
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За словами Селезньова, його врятували від неприємностей футбольний агент Іван Пироженко і екс-футболіст Дніпра Андрій Русол.
"Іван мене зупинив. О четвертій ранку був перший дзвінок. О шостій ранку – другій. У дорозі я був о 8:30. Я сказав - я буду", - каже Селезньов.
Євген пояснив, що його не зупиняло те, що в Донецьку купа народу з автоматами.
"Це мій дім. Ти не думаєш логічно в ці моменти. Я людина, яка живе емоціями. На даний момент саме так. Я тоді цього не боявся. Думав, не думав. Не оцінив ситуацію. Але Русол і Пироженко дуже мені допомогли", - зазначив Селезньов.
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Піком кар'єри форварда став 1960 рік, коли разом з радянською командою понеділок переміг на першому в історії чемпіонаті Європи. Нападник у додатковий час забив вирішальний гол у фінальному матчі проти збірної Югославії (2:1).
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