Украинского футболиста Евгения Селезнева едва не похитили боевики "ДНР" из-за недвижимости в Донецке

Как передает Politeka, об этом нападающий "Колоса" рассказал в интервью украинскому журналисту Виктору Вацко.

Селезнев тогда построил себе дом в Донецке. Однако сумел пожить в нем успел полгода.

"Да, хотели похитить. Но я не думал тогда о страхе. Я думал о том, что свое не отдам. Когда ты не воруешь, ничего плохого не делаешь, ты честно зарабатываешь и строишь себе дом, и у тебя хотят его забрать, то почему ты должен его отдать? Я понимаю, что такая ситуация", - заявил он

По словам Селезнева, его спасли от неприятностей футбольный агент Иван Пироженко и экс-футболист Днепра Андрей Русол.

"Иван меня остановил. В четыре утра был первый звонок. В шесть утра – второй. В дороге я был в 8:30. Я сказал – я буду", - говорит Селезнев.

Евгений пояснил, что его не останавливало то, что в Донецке много народа с автоматами.

"Это мой дом. Ты не думаешь логически в эти моменты. Я человек, который живет эмоциями. На данный момент именно так. Я тогда этого не боялся. Думал, не думал. Не оценил ситуацию. Но Русол и Пироженко очень мне помогли", - обозначил Селезнев.

Напомним, экс-футболист сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Пиком карьеры форварда стал 1960 год, когда вместе с советской командой Понедельник победил на первом в истории чемпионате Европы. Нападающий в дополнительное время забил решающий гол в финальном матче против сборной Югославии (2:1).

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