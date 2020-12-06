Екс-футболіст збірної України Євген Селезньов заявив, що Крим зараз є частиною Росії

Як передає Politeka, таким чином українець прокоментував свій перехід в російський клуб "Кубань" в 2016 році.

В ефірі Youtube-каналу "Вацко-Live" журналіст Віктор Вацко запитав, чи роздумував Селезньов перед поїздкою в РФ всі "за" і "проти" того, що наразі йде війна між країнами.

"Я не думав, що до цього дійде. Крим наразі російський. У мене зараз там мама живе. Вона не може просто виїхати. Мені що, від матері відмовитися? Або, припустимо, не заїхати її не забрати? На той момент я, можливо, не до кінця все зважив. Я не думав, що такі наслідки можуть бути", - розповів Євген.

Селезньов також поскаржився на те, що "хтось може торгувати, відпочивати в Росії, але в футбол грати чомусь не можна".

"У нас половина олігархів, депутатів, їхні дружини мають бізнес в Росії. Одним можна, а іншим, які просто люблять свою справу, не можна", – зазначив форвард "Колоса".

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