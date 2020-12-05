У Лисичанську рятувальники витягли з водойми тіло 11-річної дівчинки
Про це Politeka стало відомо з повідомлення прес-служби Управління ДСНС у Луганській області.
4 грудня о 16: 28 надійшло повідомлення, що за адресою: м.Лисичанськ, біля вул. Спортивна на відкритій водоймі помітили дівчинку, яка тоне.
Негайно на місце НП прибули рятувальники і врятували з води чоловіка. Ним виявився поліцейський, який і розповів рятувальникам, що побачивши у воді дівчинку, він відразу кинувся їй на допомогу.
На превеликий жаль, врятувати її не вдалося. Обставини трагедії з'ясовують фахівці.
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