В Лисичанске спасатели вытащили из водоема тело 11-летней девочки

Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы Управления ГСЧС в Луганской области.

4 декабря в 16:28 поступило сообщение, что по адресу: г. Лисичанск, возле ул. Спортивная на открытом водоеме заметили девочку, которая тонет.

Немедленно на место ЧП прибыли спасатели и спасли из воды мужчину. Им оказался полицейский, который и рассказал спасателям, что увидев в воде девочку, он сразу бросился ей на помощь.

К большому сожалению, спасти ее не удалось. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

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Погибшая – жительница одного из сел указанного района, ее утопление не было несчастным случаем.

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