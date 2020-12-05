В Лисичанске спасатели вытащили из водоема тело 11-летней девочки
Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы Управления ГСЧС в Луганской области.
4 декабря в 16:28 поступило сообщение, что по адресу: г. Лисичанск, возле ул. Спортивная на открытом водоеме заметили девочку, которая тонет.
Немедленно на место ЧП прибыли спасатели и спасли из воды мужчину. Им оказался полицейский, который и рассказал спасателям, что увидев в воде девочку, он сразу бросился ей на помощь.
К большому сожалению, спасти ее не удалось. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.
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