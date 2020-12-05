В оккупированный Крым 4 декабря запустили 20-метровый флаг Украины

Сделали это волонтеры из Краматорска Донецкой области, Киева, а также и Херсонской и Запорожской областей.

Акцию посвятили Дню ВСУ, который отмечают 6 декабря.

Флаг имеет размеры 20 метров на 6 метров. Сшила его волонтер из Краматорска – Оксана Муравьева. А деньги на пошив присылали люди со всей Украины, в частности, с оккупированных территорий, передает "Громадське".

На полуостров отправили 10 тысяч листовок с надписями: "С Днем Вооруженных сил Украины!", "Украина – единая", "Там, где мы, там – Украина" и другие.

Ранее мы писали, что аннексированный Крым нужен России лишь с одной целью, но она состоит не в защите крымчан.

В частности, единственное, что нужно России - господство в Черноморском регионе и далеко за его пределами. Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк

Об этом он заявил во время обсуждения украинскими и американскими политиками, дипломатами и военными аналитиками милитаризации полуострова и ситуации в Черноморском регионе - под угрозой Атлантика и Ближний Восток.

"Россия пытается доминировать в регионе. Мы четко видим ситуацию в Беларуси, ситуацию в Грузии, видим ситуацию в Черном море, где Россия использует Крым как платформу для экспансии в Атлантике и на Ближнем Востоке – и до сих пор достаточно успешно", – указал Загороднюк.

По его словам, Россия увеличивает флот и наращивает вооруженные силы внутри Крыма, о чем сообщает разведка.

Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.