Лікар поскаржилася на нестерпні умови в лікарнях

Як розповіла сімейний лікар з Миколаєва Вікторія, через пандемію навантаження на них збільшилася, але доплати їм не виплачують.

Робота медиків перетворилася на пекло і тому багато хто хоче звільнитися, розповіла медик виданню "Обозреватель".

"Розумієте, поки не було цього напливу хворих з пневмоніями, ГРЗ, грипом, все було ще більш-менш. Зараз мій робочий день перетворився на пекло. Черги під дверима, половина з них не записана на прийом, тому що вже немає місць", – розповіла Вікторія.

Лікар розповіла, що її телефон не замовкає: люди дзвонять, скаржаться на температуру і задихаються.

Крім того вона зазначила, що в таких умовах працювати дуже складно, тому багато звільняються.

"Мої знайомі лікарі вже звільнилися, або шукають таку можливість. Краще посидіти поки вдома, а коли пандемія стихне, оформитися ФОПом і вести свою практику", – розповіла Вікторія.

Раніше ми писали, що українці з нетерпінням очікують, коли пандемія коронавірусу піде в країні на спад.

Сплеск захворюваності українці зможуть спостерігати з наближенням новорічних свят, так як люди будуть відзначати в сімейному колі. Але потім піде поступове зниження числа хворих, яке вже буде стійким.

Відомий лікар-анестезіолог Павло Сілковський розповів чи потрібен жорсткий карантин і коли українці побачать поліпшення ситуації з коронавірусом.

За його прогнозами спад пандемії коронавірусу почнеться в лютому, саме в цьому місяці українці зможуть спостерігати стійку динаміку зменшення кількості заражених.

Силковський стверджує, що є надія на те, що пандемія піде на спад без жодного локдауну, адже в Україні вже є велика кількість людей, які перехворіли.

Нагадавши, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, Українка з китайським вірусом пішла з життя після пологів.

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