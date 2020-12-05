Лікар поскаржилася на нестерпні умови в лікарнях
Як розповіла сімейний лікар з Миколаєва Вікторія, через пандемію навантаження на них збільшилася, але доплати їм не виплачують.
Робота медиків перетворилася на пекло і тому багато хто хоче звільнитися, розповіла медик виданню "Обозреватель".
"Розумієте, поки не було цього напливу хворих з пневмоніями, ГРЗ, грипом, все було ще більш-менш. Зараз мій робочий день перетворився на пекло. Черги під дверима, половина з них не записана на прийом, тому що вже немає місць", – розповіла Вікторія.
Лікар розповіла, що її телефон не замовкає: люди дзвонять, скаржаться на температуру і задихаються.
Колоритна Мейхер після програшу в "Танцях з зірками" з'явилася з Горбуновим в новому амплуа: "Ну Галя і дає!"
Пухнаста Дорофєєва в міні вразила наповал зухвалою красою, Дантесу пора ревнувати: "Це вау"
Обірвалося життя зірки "Голосу", на останніх кадрах він встиг повідомити головне: "Випадково ввів собі..."
"Лікар від Бога, таких зараз мало": трагічно обірвалося життя одного з кращих медиків Дніпропетровщини
Крім того вона зазначила, що в таких умовах працювати дуже складно, тому багато звільняються.
"Мої знайомі лікарі вже звільнилися, або шукають таку можливість. Краще посидіти поки вдома, а коли пандемія стихне, оформитися ФОПом і вести свою практику", – розповіла Вікторія.
Раніше ми писали, що українці з нетерпінням очікують, коли пандемія коронавірусу піде в країні на спад.
Сплеск захворюваності українці зможуть спостерігати з наближенням новорічних свят, так як люди будуть відзначати в сімейному колі. Але потім піде поступове зниження числа хворих, яке вже буде стійким.
Відомий лікар-анестезіолог Павло Сілковський розповів чи потрібен жорсткий карантин і коли українці побачать поліпшення ситуації з коронавірусом.
За його прогнозами спад пандемії коронавірусу почнеться в лютому, саме в цьому місяці українці зможуть спостерігати стійку динаміку зменшення кількості заражених.
Силковський стверджує, що є надія на те, що пандемія піде на спад без жодного локдауну, адже в Україні вже є велика кількість людей, які перехворіли.
Нагадавши, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, Українка з китайським вірусом пішла з життя після пологів.
Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.