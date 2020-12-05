Врач пожаловалась на невыносимые условия в больницах

Как рассказала семейный врач из Николаева Виктория, из-за пандемии нагрузка на них увеличилась, но доплаты им не положены.

Работа медиков превратилась в ад и поэтому многие хотят уволиться, рассказала медик изданию "Обозреватель".

"Понимаете, пока не было этого наплыва больных с пневмониями, ОРЗ, гриппом, все было еще более-менее. Сейчас мой рабочий день превратился в ад. Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест", – рассказала Виктория.

Врач рассказала, что ее телефон не замолкает: люди звонят, жалуются на температуру и задыхаются.

Кроме того она отметила, что в таких условиях работать очень сложно, поэтому многие увольняются.

"Мои знакомые врачи уже уволились, или ищут такую возможность. Лучше посидеть пока дома, а когда пандемия стихнет, оформиться ФОПом и вести свою практику", – рассказала Виктория.

Ранее мы писали, что украинцы с нетерпением ожидают, когда пандемия коронавируса пойдет в стране на спад.

Всплеск заболеваемости украинцы смогут наблюдать с приближением новогодних праздников, так как люди будут отмечать в семейном кругу. Но потом пойдет постепенное снижение числа заболевших, которое уже будет стойким.

Известный врач-анестезиолог Павел Силковский рассказал нужен ли жесткий карантин и когда украинцы увидят улучшение ситуации с коронавирусом.

По его прогнозам спад пандемии коронавируса начнется в феврале, именно в этом месяце украинцы смогут наблюдать стойкую динамику уменьшения количества зараженных.

Силковский утверждает, что есть надежда на то, что пандемия пойдет на спад без всякого локдауна, ведь в Украине уже есть большое число людей, которые переболели.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.