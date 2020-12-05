Врач пожаловалась на невыносимые условия в больницах
Как рассказала семейный врач из Николаева Виктория, из-за пандемии нагрузка на них увеличилась, но доплаты им не положены.
Работа медиков превратилась в ад и поэтому многие хотят уволиться, рассказала медик изданию "Обозреватель".
"Понимаете, пока не было этого наплыва больных с пневмониями, ОРЗ, гриппом, все было еще более-менее. Сейчас мой рабочий день превратился в ад. Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест", – рассказала Виктория.
Врач рассказала, что ее телефон не замолкает: люди звонят, жалуются на температуру и задыхаются.
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Кроме того она отметила, что в таких условиях работать очень сложно, поэтому многие увольняются.
"Мои знакомые врачи уже уволились, или ищут такую возможность. Лучше посидеть пока дома, а когда пандемия стихнет, оформиться ФОПом и вести свою практику", – рассказала Виктория.
Ранее мы писали, что украинцы с нетерпением ожидают, когда пандемия коронавируса пойдет в стране на спад.
Всплеск заболеваемости украинцы смогут наблюдать с приближением новогодних праздников, так как люди будут отмечать в семейном кругу. Но потом пойдет постепенное снижение числа заболевших, которое уже будет стойким.
Известный врач-анестезиолог Павел Силковский рассказал нужен ли жесткий карантин и когда украинцы увидят улучшение ситуации с коронавирусом.
По его прогнозам спад пандемии коронавируса начнется в феврале, именно в этом месяце украинцы смогут наблюдать стойкую динамику уменьшения количества зараженных.
Силковский утверждает, что есть надежда на то, что пандемия пойдет на спад без всякого локдауна, ведь в Украине уже есть большое число людей, которые переболели.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.
Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.