1 грудня 2020 року чотири роки тому трагічно загинув захисник України Олег Лисенко

Про героя написав на своїй сторінці в Facebook військовий капелан в АТО, священик на Донбасі з 2014 року Олександр Петрушкевич.

"Олежку пам'ятаю дуже добре, він був призваний по четвертій мобілізації. Спортсмен, тверезий розум, ніколи не брав участі в дешевих розборках і випивках. Любив життя і цінував її. Часто згадував свою сім'ю, він був молодим татом. Був хорошим другом, завжди був підтримкою для побратимів. Пам'ятаємо тебе Олежко, ти справжній воїн, Побачимося на небесах", — написав священик.

Більше про загиблого воїна розповідають на сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Історія смерті Олега Лисенка особливо трагічна - його вбив солдат-зрадник, який перейшов на бік ворога.

"Рік тому, 1 грудня 2016 року, на взводному опорному пункті поблизу міста Голубівка на Луганщині трагічно загинув командир механізованого відділення 93-ї ОМБр, молодший сержант Олег Лисенко. Його підступно вбив зрадник, колишній солдат того ж підрозділу А. Попов, який після вбивства перейшов зі зброєю на бік ворога", - пишуть військові.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що в районі населеного пункту Станиця Луганська правоохоронці по гарячих слідах розкрили вбивство військовослужбовця в одній з військових частин.

Правоохоронці вважають, що смертельне поранення в область потилиці потерпілому завдав зі стрілецької автоматичної зброї його товариш по службі, без краплі жалості. Він зізнався у вбивстві і повідомив, що скоїв злочин у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомив у Facebook Сергій Сердюк.

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