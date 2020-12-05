1 декабря 2020 года четыре года назад трагически погиб защитник Украины Олег Лысенко

О герое написал на своей странице в Facebook военный капеллан в АТО, священник на Донбассе с 2014 года Александр Петрушкевич.

"Олежку помню очень хорошо, он был призван по четвертой мобилизации. Спортсмен, трезвый ум, никогда не участвовал в дешевых разборках и выпивках. Любил жизнь и ценил ее. Часто вспоминал свою семью, он был молодым папой. Был хорошим другом, всегда был поддержкой для собратьев. Помним тебя Олежка, ты настоящий воин, увидимся на небесах", — написал священник.

Больше о погибшем воине рассказывают на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр". История смерти Олега Лысенко особенно трагическая-его убил солдат-предатель, перешедший на сторону врага.

"Год назад, 1 декабря 2016 года, на взводному опорном пункте вблизи города Голубовка на Луганщине трагически погиб командир механизированного отделения 93-й ОМБр, младший сержант Олег Лысенко. Его коварно убил предатель, бывший солдат того же подразделения А. Попов, который после убийства перешел с оружием на сторону врага", - пишут военные.

Напомним, 16 ноября стало известно, что в районе населенного пункта Станица Луганская правоохранители по горячим следам раскрыли убийство военнослужащего в одной из воинских частей.

Правоохранители считают, что смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец, без капли жалости. Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил в Facebook Сергей Сердюк.

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