Юний українець змінив навчання за партою на службу в ЗСУ

Про молодого захисника розповіла прес-служба ООС на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

"Відразу після випуску з будівельного училища Іван пішов в армію. Зізнається, змінити парту на армію хотів давно, і все ж вирішив спочатку отримати документ про освіту.",- йдеться в повідомленні прес-служби.

Хлопець, який родом з Вінниці, зізнався, що мріяв саме про Десантно-штурмові війська. Він додав, що рік служби в армії допоміг йому зрозуміти, що тут він надовго.

"Я служу тільки рік, та вже розумію, що з армією - надовго і одним контрактом точно не обмежуся! Потроху освоюю різні види зброї. Хоча підготовка в Десні була серйозною, більшість досвіду і навичок отримав вже на фронті. Що не кажи, справжня школа-тут, ближче до ворога.",- розповів Іван.

Також раніше повідомлялося, що для управління незаконними збройними формуваннями на окупованих територіях Донбасу знаходяться російські військові. В ОБСЄ уточнили, що туди залучено 2,1 тис. кадрових російських військових.

Вони задіяні в підрозділах тилу і бойового забезпечення як військові радники та інструктори. На жаль, вдома їм не сидиться, адже плювати Росії на міжнародні договори і перемир'я.

Нагадавши, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

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